Дворников, врачей и токарей остро не хватает в Воронежской области

Острая нехватка дворников наблюдалась в Воронежской области в августе 2025 года. На каждую вакансию приходилось 0,7 резюме, следует из исследования сервиса поиску работы hh.ru.
В перечне, где наблюдается наибольший дефицит кадров, также оказались токари, врачи, сварщики, повара, продавцы-консультанты, слесари, мерчандайзеры, монтажники и фармацевты-провизоры.
Наиболее критичные отрасли по нехватке кадров включают розничную торговлю, здравоохранение, сферу производственного и сервисного обслуживания, а также строительный и аграрный сектор.