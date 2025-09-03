Ричмонд
Дворников, врачей и токарей остро не хватает в Воронежской области

Также в регионе не хватает поваров, продавцов-консультантов, фармацевтов-провизоров.

Источник: АиФ Воронеж

Острая нехватка дворников наблюдалась в Воронежской области в августе 2025 года. На каждую вакансию приходилось 0,7 резюме, следует из исследования сервиса поиску работы hh.ru.

В перечне, где наблюдается наибольший дефицит кадров, также оказались токари, врачи, сварщики, повара, продавцы-консультанты, слесари, мерчандайзеры, монтажники и фармацевты-провизоры.

Наиболее критичные отрасли по нехватке кадров включают розничную торговлю, здравоохранение, сферу производственного и сервисного обслуживания, а также строительный и аграрный сектор.