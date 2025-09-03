Калининградский горсовет задумался о возвращении «блошки» на старое место

Чуть раньше предложение вернуть блошиный рынок на улицу Баранова от депутатов уже прозвучало. Но пока его не успели рассмотреть.
Напомним, в ноябре прошлого года торговцам пришлось перебраться с улицы Баранова на Сельму, к путепроводу. Это объяснили борьбой «со стихийной торговлей».
С «барахолкой» воюют не первый год. В прошлом июне на Пролетарской, у перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, поставили бетонные блоки, пишет «Новый Калининград».
Ранее сообщалось, что продавцы блошиного рынка в Калининграде приспособили бетонные блоки под торговлю.