«Хотим быть первыми в России»: в Крыму тестируют электротранспорт

Уже успешно завершены первые испытания: электробус на платформе КамАЗа преодолел тестовый маршрут до Алушты и обратно, совершив два полных круга. По словам чиновника, после поездки заряд батареи составлял около 50%, что подтверждает возможность его работы без подзарядки в течение всего дня.