«Хотим быть первыми в России»: в Крыму тестируют электротранспорт

В Крыму тестируют электробусы.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму приступили к реализации программы по развитию экологичного общественного транспорта. Как заявил в эфире «Радио Крым» первый заместитель министра транспорта РК Арсений Козловский, ведомство ведет активную работу по внедрению электробусов и созданию для них необходимой инфраструктуры.

Уже успешно завершены первые испытания: электробус на платформе КамАЗа преодолел тестовый маршрут до Алушты и обратно, совершив два полных круга. По словам чиновника, после поездки заряд батареи составлял около 50%, что подтверждает возможность его работы без подзарядки в течение всего дня.

В планах министерства — не только закупить партию таких машин, но и создать разветвленную сеть зарядных станций в Симферополе и других городах полуострова. Также ведутся переговоры с автопроизводителями.

«Мы хотим быть первыми в России, кто активно развивает это направление», — подчеркнул замминистра.