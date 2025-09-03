В Иркутской области собрали 456 тонн овощей

В Иркутской области приступили к уборке овощей открытого грунта. Уже удалось собрать 456 тонн свежего урожая. Среди них: 23 тонны моркови, 181 тонна капусты, 245 тонн свёклы и 0,6 тонн лука. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службе регионального правительства.