В Иркутской области собрали 456 тонн овощей

В Иркутской области приступили к уборке овощей открытого грунта. Уже удалось собрать 456 тонн свежего урожая. Среди них: 23 тонны моркови, 181 тонна капусты, 245 тонн свёклы и 0,6 тонн лука. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службе регионального правительства.
— В этом году под овощами «борщевого набора» занято 924 гектара земли. Треть этих площадей отведена под выращивание капусты, — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Продолжается сбор картофеля, уже накопано 4,2 тысячи тонн, что составляет 6% от общего плана. Параллельно убирают ячмень, горох и овес. Совсем скоро начнется сбор масличных культур: рапса, сои и льна.