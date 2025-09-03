Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области собрали 456 тонн овощей

924 гектара земли занято овощами «борщевого набора».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области приступили к уборке овощей открытого грунта. Уже удалось собрать 456 тонн свежего урожая. Среди них: 23 тонны моркови, 181 тонна капусты, 245 тонн свёклы и 0,6 тонн лука. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службе регионального правительства.

— В этом году под овощами «борщевого набора» занято 924 гектара земли. Треть этих площадей отведена под выращивание капусты, — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Продолжается сбор картофеля, уже накопано 4,2 тысячи тонн, что составляет 6% от общего плана. Параллельно убирают ячмень, горох и овес. Совсем скоро начнется сбор масличных культур: рапса, сои и льна.