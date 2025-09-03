В Ульяновске состоялась ассамблея художников «Пластовская осень»

Открытия выставок, пленэры, научная конференция и церемония вручения престижных премий прошли в ходе XV Международной ассамблеи художников «Пластовская осень», сообщили в Правительстве Ульяновской области. Мероприятие реализовано по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
30 августа в Ульяновском областном художественном музее открылся международный выставочный проект «О подвигах и героях», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Живопись и графика из собрания Национального художественного музея Белоруссии рассказали зрителям о героизме и мужестве народа-победителя. В Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова был дан старт Международной научно-практической конференции «Проблема цвета в искусстве и национальном культурном сознании», а также в Музее А. А. Пластова открылась выставка «Нижегородская хохлома», на которой представлены произведения народного художника России Николая Гущина.
В воскресенье, 31 августа, на Новом Венце прошел масштабный пленэр с участием преподавателей и студентов из учебных заведений Ульяновска и области. Юные таланты запечатлели на холстах родной край. Во Дворце книги открылась выставка «Осенний вернисаж» Ульяновского регионального объединения «Союз художников России», представившая творчество ульяновских мастеров, работающих в различных жанрах и техниках.
Завершилась ассамблея торжественной церемонией вручения наград в области изобразительного искусства. В торжественном зале Дворянского собрания Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина были объявлены лауреаты Молодежной премии имени Д. И. Архангельского и Международной премии имени А. А. Пластова за 2025 год.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.