В Ульяновске состоялась ассамблея художников «Пластовская осень»

30 августа в Ульяновском областном художественном музее открылся международный выставочный проект «О подвигах и героях», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Живопись и графика из собрания Национального художественного музея Белоруссии рассказали зрителям о героизме и мужестве народа-победителя. В Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова был дан старт Международной научно-практической конференции «Проблема цвета в искусстве и национальном культурном сознании», а также в Музее А. А. Пластова открылась выставка «Нижегородская хохлома», на которой представлены произведения народного художника России Николая Гущина.