Последние новости к вечеру 3 сентября 2025 года: главные события

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву
«Я сказал — да, это возможно (проведение встречи с Зеленским — прим. ТАСС). В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
В Кремле ответили на слова Трампа о «заговоре» против США
Москва надеется, что слова президента США Дональда Трампа о «заговоре» Китая, России и КНДР против США были озвучены в переносном смысле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном
Лидеры России и КНДР обсудили отношения двух стран. Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области и за вклад в борьбу с неонацизмом.
Минобороны подтвердило контроль ВС РФ над половиной Купянска
Ведомство показало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска.