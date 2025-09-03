Ричмонд
Последние новости к вечеру 3 сентября 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 3 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 3 сентября — в проекте Новости Mail.

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я сказал — да, это возможно (проведение встречи с Зеленским — прим. ТАСС). В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

В Кремле ответили на слова Трампа о «заговоре» против США

Источник: Пресс-служба Президента России

Москва надеется, что слова президента США Дональда Трампа о «заговоре» Китая, России и КНДР против США были озвучены в переносном смысле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном

Источник: Пресс-служба Президента России

Лидеры России и КНДР обсудили отношения двух стран. Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области и за вклад в борьбу с неонацизмом.

Минобороны подтвердило контроль ВС РФ над половиной Купянска

Источник: РИА "Новости"

Ведомство показало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска.

Умер создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100

Источник: ОАК

Юрий Ивашечкин лично работал над Су-25, участвовал в разработке истребителей и бомбардировщиков Су-9, Су-15, Су-24 и Т-4. А в 2000 году стал первым главным конструктором пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

