В Италии мемориальная доска с именем одного из лучших фотографов Молдовы стала маяком для путников: Друзья Валерия Корчмаря установили памятный знак на месте его гибели у горы Маттерхорн

Валерий Корчмарь погиб в Италии в 2018 году [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Италии у горы Маттерхорн, где в 2018 году трагически погиб один из лучших фотографов Молдовы Валерий Корчмарь, друзья установили мемориальную доску в память о нем.

Валере был всего 61 год.

— Теперь после полудня на полированную поверхность нашей таблички падают солнечные лучи, и яркие проблески видны издалека. Как маяк, помогающий путникам не сбиться с правильного пути. Или как вспышки фотокамеры. Словно чудесный фотограф и мечтатель Валера Корчмарь фоткает нас из своей вечности, — написал один из его друзей Андрей Хохлов в соцсетях.

Помним, Валера!

Коварная гора Маттерхорн. Фото: соцсети.