В Италии мемориальная доска с именем одного из лучших фотографов Молдовы стала маяком для путников: Друзья Валерия Корчмаря установили памятный знак на месте его гибели у горы Маттерхорн

— Теперь после полудня на полированную поверхность нашей таблички падают солнечные лучи, и яркие проблески видны издалека. Как маяк, помогающий путникам не сбиться с правильного пути. Или как вспышки фотокамеры. Словно чудесный фотограф и мечтатель Валера Корчмарь фоткает нас из своей вечности, — написал один из его друзей Андрей Хохлов в соцсетях.