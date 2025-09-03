В Италии мемориальная доска с именем одного из лучших фотографов Молдовы стала маяком для путников: Друзья Валерия Корчмаря установили памятный знак на месте его гибели у горы Маттерхорн

В Италии у горы Маттерхорн, где в 2018 году трагически погиб один из лучших фотографов Молдовы Валерий Корчмарь, друзья установили мемориальную доску в память о нем.
Валере был всего 61 год.
— Теперь после полудня на полированную поверхность нашей таблички падают солнечные лучи, и яркие проблески видны издалека. Как маяк, помогающий путникам не сбиться с правильного пути. Или как вспышки фотокамеры. Словно чудесный фотограф и мечтатель Валера Корчмарь фоткает нас из своей вечности, — написал один из его друзей Андрей Хохлов в соцсетях.
Помним, Валера!
Коварная гора Маттерхорн. Фото: соцсети.