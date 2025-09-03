В Батыревском округе Чувашии начали строить мусоросортировочный комплекс

Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов осмотрел территорию под строительство нового МСК. Весь комплекс будет располагаться на площади 2,5 га. Уже проводится подготовка территории: выравнивание грунта и прокладка коммуникаций. После начнется возведение здания. Ожидается, что строительство будет завершено до конца 2026 года. Кроме использования МСК, региональное министерство планирует повысить осведомленность жителей о важности раздельного сбора мусора.