В Батыревском округе Чувашии начали строить мусоросортировочный комплекс

Мусоросортировочный комплекс (МСК) будет построен в Батыревском муниципальном округе по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов осмотрел территорию под строительство нового МСК. Весь комплекс будет располагаться на площади 2,5 га. Уже проводится подготовка территории: выравнивание грунта и прокладка коммуникаций. После начнется возведение здания. Ожидается, что строительство будет завершено до конца 2026 года. Кроме использования МСК, региональное министерство планирует повысить осведомленность жителей о важности раздельного сбора мусора.
Уточним, в регионе начата реализация проекта по возведению трех современных мусоросортировочных комплексов в Канашском, Моргаушском и Батыревском муниципальных округах мощностью 30 тыс. тонн в год каждый. Комплексы будут оснащены новейшими технологиями, которые позволят наиболее эффективно сортировать отходы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.