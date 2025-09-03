В Люберцах за 9 лет утилизировали более 180 тонн старой электроники

Жители Люберец за 9 лет сдали на утилизацию свыше 180 тонн электроники по программе «Школа утилизации: электроника». Эти результаты способствуют достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Ежегодно весной и осенью в городском округе Люберцы проводят большой экологический фестиваль, в рамках которого можно сдать на переработку как старую электронику, так и макулатуру. К примеру, в прошлом году на осеннем мероприятии было собрано 6 тонн электроники. Сейчас начинается очередной этап экологической программы фонда (рационального природопользования “Школа утилизации: электроника”. — Прим. ред.), и 4 сентября Люберцы дают старт», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Экологический фестиваль пройдет в центральном парке культуры и отдыха с 12:00 до 14:00. Все желающие могут принести ненужную бытовую технику и электронику: от старых чайников и фенов до холодильников и стиральных машин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.