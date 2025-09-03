В Люберцах за 9 лет утилизировали более 180 тонн старой электроники

«Ежегодно весной и осенью в городском округе Люберцы проводят большой экологический фестиваль, в рамках которого можно сдать на переработку как старую электронику, так и макулатуру. К примеру, в прошлом году на осеннем мероприятии было собрано 6 тонн электроники. Сейчас начинается очередной этап экологической программы фонда (рационального природопользования “Школа утилизации: электроника”. — Прим. ред.), и 4 сентября Люберцы дают старт», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.