В Ульяновской области выберут населенные пункты, где установят вышки связи

Голосование по выбору малых населенных пунктов, где установят вышки сотовой связи в 2026 году, стартовало в Ульяновской области, сообщили в правительстве региона. Опрос осуществляется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Ранее голосовать можно было только за населенные пункты численностью от 100 до 500 человек, в этом году в круг участников вошли населенные пункты с численностью от 100 до 1000 человек. Участвовать в голосовании могут жители, у которых есть прописка в Ульяновской области. Реализация проекта позволит жителям… пользоваться мобильной связью стандарта 4G/LTE», — сказал губернатор Алексей Русских.
Количество станций станет известно в начале 2026 года. Голосование продлится до 9 ноября на портале госуслуг по ссылке. Для участия в опросе нужна подтвержденная учетная запись. Также отдать свой голос можно по почте, написав письмо в Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдается голос. Участвовать могут только граждане России старше 18 лет.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.