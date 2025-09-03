Памятные мероприятия проводят на Дону в День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в Ростовской области и других регионах страны проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом напомнили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
День посвящен памяти жертв терактов и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении долга. Памятная дата была установлена в сентябре 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане, где с 1 по 3 сентября 2004 года в результате террористического акта погибли более 300 человек.
— Во всех городах и районах Ростовской области проходят мероприятия, направленные на профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма в подростковой среде, а также акции в память о жертвах Беслана. Запланированы классные часы, беседы, уроки памяти, возложения цветов к памятникам жертвам террористических актов, — сообщают власти.
Известно, что ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом впервые была подготовлена серия аудиовизуальных плакатов в рамках проекта «Подвиг.РФ». Новая выставка «Истории трагических событий» расскажет о 15 крупнейших терактах в истории России. Материалы помогут молодежи осознать масштаб трагедий и важность борьбы с насилием.
Также телеканал «Первый Ростовский» покажет документальные фильмы о героизме земляков-участников СВО. Среди них Сергей Сазонов — председатель Ассоциации ветеранов СВО Ростовской области, награжденный орденом Мужества, а также Андрей Манухин — Герой России из 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.
Оба героя теперь участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Они входят в общественный совет программы «Герои Дона» и проводят для школьников уроки мужества.
Подпишись на нас в Telegram.