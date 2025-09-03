Памятные мероприятия проводят на Дону в День солидарности в борьбе с терроризмом

День посвящен памяти жертв терактов и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении долга. Памятная дата была установлена в сентябре 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане, где с 1 по 3 сентября 2004 года в результате террористического акта погибли более 300 человек.