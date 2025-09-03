Ричмонд
Первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи будет посвящена дому

Первые посетители художественной галереи после ее открытия смогут познакомиться с необычным проектом «Дом». Для его наполнения будут использоваться элементы коллекции, которые обычно не экспонируются, — предметы мебели и декоративно-прикладного искусства.

Как отмечают в галерее, тема дома выбрана из-за ее близости каждому посетителю. В условных зонах гостиной, кабинета, детской, будуара разместятся порядка 170 экспонатов. В том числе будет представлена живопись Игоря Грабаря, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Моравова, рисунки и гравюры Иллариона Голицына, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной и многих других, прикладное искусство XIX-XX веков.

Что касается постоянных экспозиций галереи, они будут открываться постепенно. За исключением титульной коллекции — экспозиция пермской деревянной скульптуры откроется одновременно с первой выставкой.