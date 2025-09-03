В новосибирских вузах вырос проходной балл: помогли профориентация и поддержка бизнеса

В университетах отмечают: профориентационные программы и сотрудничество с индустриальными партнёрами повысили средний балл поступающих.
В Новосибирском государственном университете средний балл ЕГЭ среди поступивших составил 85 — на уровне прошлого года, но на отдельных факультетах он заметно вырос. Так, на физфаке проходной балл поднялся с 186 до 220, а на геологическом — с 206 до 221. На платное обучение средний балл составил 74, минимальный проходной — 190. Всего в НГУ зачислены 2906 студентов, из них 65% — бюджетники, а более 70% — приезжие из 64 регионов, пишет Infopro54.
В НГТУ НЭТИ средний балл вырос до 72,1 (+1,5 к прошлому году), а более 600 абитуриентов набрали свыше 250 баллов. Вуз принял рекордное количество студентов — свыше 5 тысяч. Проректор Сергей Чернов отметил рост интереса к инженерным направлениям: число заявлений на физику, электроэнергетику, химические технологии и авиастроение увеличилось на 70−80%.
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики сообщил о росте среднего балла до 67 (+5). На направление «Информационная безопасность» проходной составил 230, а по программам с участием индустриальных партнёров средний балл вырос с 175 до 224. По словам ректора Юрия Зазули, именно взаимодействие с бизнесом привлекает мотивированных абитуриентов, которые видят перспективы карьерного роста.