В новосибирских вузах вырос проходной балл: помогли профориентация и поддержка бизнеса

В Новосибирском государственном университете средний балл ЕГЭ среди поступивших составил 85 — на уровне прошлого года, но на отдельных факультетах он заметно вырос. Так, на физфаке проходной балл поднялся с 186 до 220, а на геологическом — с 206 до 221. На платное обучение средний балл составил 74, минимальный проходной — 190. Всего в НГУ зачислены 2906 студентов, из них 65% — бюджетники, а более 70% — приезжие из 64 регионов, пишет Infopro54.