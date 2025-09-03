Молодежь Красноярского края приглашают на бесплатные курсы «Код будущего»

Запись на бесплатные курсы «Код будущего» для школьников и студентов стартовала на «Госуслугах» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Присоединиться к обучению приглашают молодежь Красноярского края, сообщили в министерстве цифрового развития региона.
В новом сезоне проекта «Код будущего» для детей и подростков подготовили 42 курса по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту. Получить новые знания смогут ученики 8−11-х классов, а также будущие ИТ-специалисты, которые сейчас учатся в колледжах и техникумах. Уточним, что успешно освоившим образовательную программу начислят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ряд вузов.
Подать заявку можно только на один курс. Сделать это можно по ссылке. В программе есть курсы в онлайн- и офлайн-форматах. Для тех, кто заинтересован в очном обучении, в Красноярском крае подготовили 7 площадок.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.