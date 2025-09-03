Данные сейсмографа InSight подтвердили наличие твердого внутреннего ядра у Марса

Ученые проанализировали два типа подобных сейсмических волн, первый из которых проходит через все ядро планеты и отражается от его внутренней границы, а второй — проходит через всю толщу планеты и только затем возвращается назад. Эти расчеты показали, что первый тип колебаний достигал сейсмометра InSight примерно на 50−200 секунд быстрее, чем это должно происходить в том случае, если бы ядро Марса было полностью жидким.