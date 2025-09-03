В Новосибирской области досрочно завершили ремонт моста через реку Орду

Капитальный ремонт моста через реку Орду при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» досрочно завершили в Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Уточним, что мост находится недалеко от сел Филиппово и Рогалево в Ордынском районе. Специалисты отремонтировали опоры переправы, заменили балки у пролета, укрепили несущие части и наладили систему водоотведения. После этого они привели в порядок само дорожное полотно.
Подчеркивается, что этот мост является частью региональной трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар и ключевым областным транспортным узлом. По нему за сутки проезжает около 3 тысяч автомобилей. Отмечается, что благодаря обновлению этого моста жители региона смогут комфортнее добираться до границы с Казахстаном.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.