В Новосибирской области досрочно завершили ремонт моста через реку Орду

Уточним, что мост находится недалеко от сел Филиппово и Рогалево в Ордынском районе. Специалисты отремонтировали опоры переправы, заменили балки у пролета, укрепили несущие части и наладили систему водоотведения. После этого они привели в порядок само дорожное полотно.