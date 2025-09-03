В Магадане обновили школу № 28

Капитальный ремонт в магаданской школе № 28 завершен. Работы проводили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в мэрии города.
К обновлению школы приступили в марте 2025-го. С того времени специалисты привели в порядок фасад здания, окна, кабинеты, спортивные залы, столовую с кухней и даже медицинский блок. Также к новому учебному году приобретено оборудование для оснащения кабинетов технологии, основ безопасности и защиты Родины. Уже 1 сентября школа распахнула свои двери для 358 учеников.
Помимо прочего, в этом году в образовательное учреждение на работу устроились четыре педагога. Учебный процесс будет проходить в одну смену.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.