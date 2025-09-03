В Магадане обновили школу № 28

К обновлению школы приступили в марте 2025-го. С того времени специалисты привели в порядок фасад здания, окна, кабинеты, спортивные залы, столовую с кухней и даже медицинский блок. Также к новому учебному году приобретено оборудование для оснащения кабинетов технологии, основ безопасности и защиты Родины. Уже 1 сентября школа распахнула свои двери для 358 учеников.