Под Воронежем срубили более 260 аварийных деревьев

Более 260 аварийных деревьев убрали из придорожной полосы на участке вдоль трассы М4 «Дон», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Воронежской области. Работы провели по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Часть деревьев распилили на бревна для дальнейшей отправки в зону СВО, остальные, непригодные для использования, сложили для последующего сжигания после окончания пожароопасного периода. Также убрали сухостой и уже опавшие стволы деревьев и ветви.
Расчистки придорожных лесных полос в черте города и его окрестностях активно проводятся с начала года. За этот период удалось удалить из леса более двух тысяч аварийных деревьев. Как сообщил начальник отдела защиты и воспроизводства лесов министерства Аркадий Крылов, мероприятия продолжатся до конца года: «Работы много, будем поэтапно расчищать лесополосы вдоль трассы М4 “Дон” по направлению к аэропорту».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.