Под Воронежем срубили более 260 аварийных деревьев

Расчистки придорожных лесных полос в черте города и его окрестностях активно проводятся с начала года. За этот период удалось удалить из леса более двух тысяч аварийных деревьев. Как сообщил начальник отдела защиты и воспроизводства лесов министерства Аркадий Крылов, мероприятия продолжатся до конца года: «Работы много, будем поэтапно расчищать лесополосы вдоль трассы М4 “Дон” по направлению к аэропорту».