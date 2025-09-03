Ричмонд
Обвиняемый в разбойном нападении на ребёнка в Новосибирске отправлен в СИЗО

Сергей Швецов, подозреваемый в нападении на школьника и похищении 680 тысяч рублей, предстал перед судом, где ему избрали меру пресечения — заключение под стражу.

По информации следствия, 35-летний мужчина ранее отбывал срок за аналогичное преступление. На данный момент он официально нигде не работает и не проживает по месту прописки.

Фигурант частично признал вину и охотно общался с журналистами, называя себя риелтором. По его словам, деньги, похищенные из сумки ребёнка, он потратил на покупку земельного участка.

Информация о возможном соучастнике преступления пока отсутствует. На время следствия Сергей Швецов помещён в СИЗО.