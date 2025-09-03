Обновленный сурдологический центр открылся в Воронеже

Обновленный сурдологический центр открылся на базе областной больницы № 1, сообщили в областном правительстве. 3 сентября учреждение посетил министр здравоохранения региона Игорь Банин.
Для центра закупили современное высокочувствительное медоборудование на сумму свыше 40 миллионов рублей и сделали ремонт в девяти кабинетах, холле четвертого этажа и коридоре. Это стало возможным по инициативе и при поддержке губернатора Александра Гусева.
Игорь Банин напомнил, что ранее глава региона поставил задачу обеспечить участникам СВО качественную и максимально быструю медицинскую помощь по федеральным стандартам. На межведомственной профильной комиссии после детального анализа к числу отстающих направлений отнесли сурдологию.
«Сейчас мы видим результаты выделенного финансирования, прекрасно оборудованный центр, который позволяет на современном этапе диагностировать даже начальные проявления снижения слуха. Это частая проблема, и она ведет к значительному снижению качества жизни», — рассказал министр.
Заведующая центром Татьяна Твилдиани отметила, что на приеме сурдолога самым главным обследованием является тональная аудиометрия. Ранее в учреждении в центре не было хорошей звукоизоляции, поэтому при исследовании возникали трудности. Теперь кабинет оснащен шумоизолирующей камерой и современным клиническим аудиометром.
«Теперь диагностика слуха будет происходить более квалифицированно и профессионально», — добавила специалист.