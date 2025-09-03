Обновленный сурдологический центр открылся в Воронеже

Для центра закупили современное высокочувствительное медоборудование на сумму свыше 40 миллионов рублей и сделали ремонт в девяти кабинетах, холле четвертого этажа и коридоре. Это стало возможным по инициативе и при поддержке губернатора Александра Гусева.