В крымском селе Литвиненково благоустроили сквер

Там появились пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки и скамейки.

Сквер благоустроили в селе Литвиненково Белогорского района по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

В новом сквере организованы пешеходные дорожки, установлены спортивные и детские площадки, скамейки и освещение, выделены прогулочные зоны. Спeциалисты такжe привели в порядок памятник командиру Зуйского партизанского отряда Андрею Литвиненко, в честь которого названо село. Он проявил мужество в бою с карателями 9 марта 1942 года в районе села Межгорье и погиб, прикрывая отход товарищей.

Кромe того, завершаются работы по благоустройству ещe двух общественных территорий в Белогорском районе. Общественную территорию вблизи памятника крымско-татарской архитектуры «Таш-Хан», в городе Белогорске и часть парка в селе Криничное Белогорского района скоро приведут в порядок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.