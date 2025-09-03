В крымском селе Литвиненково благоустроили сквер

В новом сквере организованы пешеходные дорожки, установлены спортивные и детские площадки, скамейки и освещение, выделены прогулочные зоны. Спeциалисты такжe привели в порядок памятник командиру Зуйского партизанского отряда Андрею Литвиненко, в честь которого названо село. Он проявил мужество в бою с карателями 9 марта 1942 года в районе села Межгорье и погиб, прикрывая отход товарищей.