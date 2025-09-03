Ричмонд
Водителей предупредили о начале гона у лосей в Ленобласти

Вероятность ДТП с участием лосей в период их гона сильно возрастает.

Петербуржцев и жителей Ленинградской области призвали быть внимательнее на дорогах в ближайшие несколько недель, поскольку у лосей в 47 регионе начался брачный сезон, который называется гоном. По статистике, на сентябрь приходится на 13% больше дорожных инцидентов с участием лосей, чем в другие месяцы. Во многом это как раз и связано с гоном, поскольку в это время самцы лосей становятся очень агрессивными и утрачивают чувство самоконтроля и осторожности.

В сентябре они начинают активно передвигаться, ища себе подходящую пару, поэтому могут внезапно выскочить на дорогу, даже если там едут автомобили. Как сообщает «Вечерка», этот факт надо учитывать наравне с сокращением светового дня и ухудшением видимости, которые также наблюдаются в сентябре. В тёмное время суток водителям стоит быть ещё более внимательными на дорогах, чем обычно.