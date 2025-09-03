Водителей предупредили о начале гона у лосей в Ленобласти

Петербуржцев и жителей Ленинградской области призвали быть внимательнее на дорогах в ближайшие несколько недель, поскольку у лосей в 47 регионе начался брачный сезон, который называется гоном. По статистике, на сентябрь приходится на 13% больше дорожных инцидентов с участием лосей, чем в другие месяцы. Во многом это как раз и связано с гоном, поскольку в это время самцы лосей становятся очень агрессивными и утрачивают чувство самоконтроля и осторожности.