Татарстанцам напомнили о противостоянии телефонным мошенникам

В День солидарности в борьбе с терроризмом в республике представили серию профилактических видеороликов: как противостоять телефонным мошенникам, вовлекающим в террор. Они разработаны Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Подготовка их велась совместно с аппаратом антитеррористической комиссии РТ. Сюжет первого рассказывает о Руслане, парне, который 3 года находится «за полярным кругом»: за десять тысяч рублей он согласился хранить оружие и взрывчатку. А приятель Артур погиб, пытаясь совершить теракт — так и заканчиваются истории пособников террористов.
Темой видеоролика стала и ситуация, когда мошенник по телефону старается запугать ребенка. История наглядно демонстрирует, как важно быть внимательными к близким, чтобы противостоять угрозам.
Завотделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности РТ, руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев подчеркнул, что сегодня терроризм обретает новые формы: информационные технологии злоумышленники применяют в деструктивных целях. Этот сюжет стал основой сценариев презентованных видеороликов.
Вовлекают чаще несовершеннолетних, неокрепших, вербуют для участия в террористической деятельности через мессенджеры. Татарстан, к сожалению, сталкивался с поджогами машин, трансформаторных ящиков ж/д путей, другими преступлениями, организованными с помощью новых технологий, отметил Гараев.
Проректор по комплексной безопасности КФУ Ришат Гузейров рассказал, что одной из острейших проблем сегодня является кибер-терроризм.
Молодые все чаще общаются в интернете, в целом, жизнь молодежи перешла в интернет. И террористы используют их увлечения, их жизнь, чтобы вовлечь в террористические акты. И самая большая киберугроза исходит от киевского неонацистского режима, пытающегося использовать нашу молодежь в преступлениях, в том числе, «втемную» — просьбами пронести какие-то пакеты или еще что-то.
Для противодействия терроризму применяют различные методы. Как одна из мер, была создана серия оригинальных видеороликов для защиты простых людей от воздействия внешних враждебных сил, представив различные «сценарии» злоумышленников.
Мы в состоянии не только горячей войны, но и войны когнитивной. Россиян подвергают атакам террористы-мошенники. Самое страшное, что от них не защищены простые люди. Россияне — люди очень доверчивые, особенно в солидном возрасте или дети — в первую очередь их избирают жертвами телефонные и интернет-мошенники. Они представляются учителями, силовиками, сыновьями-детьми-внуками, в итоге всячески обманывают, вымогают средства, запугивая, даже доводя людей до суицида, заявил режиссер и сценарист видеороликов Роман Королев.
Он поделился своей историей: чуть сам не стал жертвой мошенников. Избежать ловушки удалось благодаря тому, что он был подготовлен к подобной ситуации. Однажды телефонный номер, номера жены и мамы одновременно взломал мошенник и стал вымогать очень жестким способом много денег. Все эти атаки, в первую очередь, психологические: люди с того конца провода ничего тебе сделать не могут. Только надавить. Для этого и придумали серию роликов, чтобы объяснить, что аферисты через телефон никак! не влияют на тебя, говорит Королев.
В день солидарности в борьбе с терроризмом к татарстанцам обратились и в Управлении ФСБ России по РТ, подчеркнув, что злоумышленники пользуются разнообразными методами вербовки. Киевским режимом привлекаются и граждане России, в том числе, несовершеннолетние. Завербованные должны лично передавать выбранным спецслужбами объектам взрывные устройств, замаскированные под бытовые предметы, подрыв которых ведет к гибели, в том числе, исполнителей, делая их «живыми бомбами». УФСБ России по РТ призывает население проявлять бдительность, не поддаваться на провокации, тщательно анализировать информацию из различных источников, подчеркнули в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Помните: если вы владеете сведениями о фактах подготовки террористических актов, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.
В России день солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечают 3 сентября. Установили его в память о трагических событиях в Беслане в сентябре 2004 года.