Татарстанцам напомнили о противостоянии телефонным мошенникам

Он поделился своей историей: чуть сам не стал жертвой мошенников. Избежать ловушки удалось благодаря тому, что он был подготовлен к подобной ситуации. Однажды телефонный номер, номера жены и мамы одновременно взломал мошенник и стал вымогать очень жестким способом много денег. Все эти атаки, в первую очередь, психологические: люди с того конца провода ничего тебе сделать не могут. Только надавить. Для этого и придумали серию роликов, чтобы объяснить, что аферисты через телефон никак! не влияют на тебя, говорит Королев.