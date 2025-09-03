В Кишиневе бизнесмен перекрыл вход в подъезд многоквартирного дома бетонной стеной: Он утверждает, что теперь это его собственность

«Мы обращались в суд: в полицию, в архив, к “Молдова-Фильм”, но вопрос еще не решен. Если мы подадим в суд, пройдет еще год, а он уже всё достроит. Мы ассоциация, которая зависит от “Молдова-Фильм”. Сейчас мы не можем стать собственниками, потому что выяснили, что “Молдова-Фильм” сама не является владельцем. Это здание принадлежит государству, но нам создали ассоциацию. Мы здесь мучаемся», уточнил председатель ассоциации.