В Кишиневе бизнесмен перекрыл вход в подъезд многоквартирного дома бетонной стеной: Он утверждает, что теперь это его собственность

Почти сотня жильцов столицы столкнулась с большой проблемой, люди остались без доступа к подъезду. Теперь им приходится пользоваться аварийным входом.
Главный вход, через который жильцы попадали в подъезд в течение 50 лет, был забетонирован два месяца назад, а на двери появилась надпись: "Доступ запрещен, частная собственность.
Владелец коммерческого помещения, который перекрыл вход, утверждает, что у него есть документы, подтверждающие, что часть лестничной клетки принадлежит ему, сообщают молдавские СМИ.
Дом, о котором идёт речь, раньше был гостиницей, которой управляла киностудия «Молдова-Фильм».
После реформ 90-х годов здание было разделено между сотрудниками предприятия, которые со временем приватизировали комнаты. Однако холл бывшей гостиницы был отдан под коммерческие цели.
Его использование началось несколько месяцев назад. Предприниматель поставил в известность жильцов, что открывает магазин текстиля и на короткое время перекроет главный вход в подъезд для ремонта лестницы.
Сами жильцы утверждают, что лестница была в хорошем состоянии. Новый хозяин обещал открыть вход через две недели, но прошло уже четыре и всё без изменений. Потом выяснилось, что он вообще не собирается открывать дверь, потому что она теперь его.
Не обошлось и без других нарушений. Бизнесмен разрушил стену, которая отделяет холл от его помещения, и хочет построить другую. Жильцы говорят, что, когда они поняли, что у них украли доступ к дому, было уже слишком поздно.
Аварийный вход не использовался годами и находится в плачевном состоянии. Пожилым людям тяжело ходить по этим лестницам. Теперь и скорая помощь не сможет подъехать.
Председатель Ассоциации собственников считает, что это беззаконие не произошло бы без согласия «Молдова-Фильм», поскольку дом до сих пор числится на балансе киностудии.
«Мы обращались в суд: в полицию, в архив, к “Молдова-Фильм”, но вопрос еще не решен. Если мы подадим в суд, пройдет еще год, а он уже всё достроит. Мы ассоциация, которая зависит от “Молдова-Фильм”. Сейчас мы не можем стать собственниками, потому что выяснили, что “Молдова-Фильм” сама не является владельцем. Это здание принадлежит государству, но нам создали ассоциацию. Мы здесь мучаемся», уточнил председатель ассоциации.
Однако исполняющая обязанности генерального директора «Молдова-Фильм» Алла Греку утверждает, что не имеет отношения к бывшей гостинице предприятия, и если была совершена незаконность, то с согласия Ассоциации собственников:
«Государство через Агентство публичной собственности передало “Молдова-Фильм” в экономическое управление. Сейчас “Молдова-Фильм” не имеет возможности заключать договоры с каждым жильцом. Поэтому через договор управления оно было передано ассоциации жильцов».
Также она добавила, что: «Молдова-Фильм» уже начала процедуру передачи того, что еще не приватизировано — небольшого участка земли и лестниц — дому. Но процедура сложная, потому что зависит не только от нас, нужно вывести этот дом из баланса «Молдова-Фильм», а это не так просто".
Сам же владелец коммерческого помещения Юрие Нани сообщает, что у него все документы в порядке, включая те, которые разрешают ему блокировать вход в подъезд, и что жильцы должны знать об этом. Заблокированная зона принадлежит ему.
Полиция, к которой обратились жильцы, призвала решить проблему мирным путем.
