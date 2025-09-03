Столичная строительная компания ускорила процесс монтажа водопровода на 41%

В результате время монтажа водопровода сократилось с 73 до 43 часов. Объем незавершенного производства снизился на 68%, а выработка на одного сотрудника выросла более чем на 40%. Теперь за смену специалист может устанавливать свыше семи систем вместо пяти. Полученный опыт предприятие планирует тиражировать на другие производственные участки. Для этого 24 сотрудника освоили бережливые технологии. Также на предприятии подготовили двух тренеров, которые будут помогать коллегам с внедрением улучшений. При этом еще 56 человек прошли обучение на онлайн-платформе производительность.рф.