Столичная строительная компания ускорила процесс монтажа водопровода на 41%

Компания «СТ-СТРОЙ», которая базируется в Москве, добилась значительного повышения эффективности благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Компании, в частности, удалось ускорить процесс монтажа водопроводных систем на 41%. Отмечается, что этот производственный участок приносит предприятию 60% от всей выручки. При поддержке экспертов в компании внедрили бережливые технологии. Среди них — производственный анализ, необходимый для выявления отклонений от плана, чек-листы контроля, новые стандарты работы и система мотивации персонала.
В результате время монтажа водопровода сократилось с 73 до 43 часов. Объем незавершенного производства снизился на 68%, а выработка на одного сотрудника выросла более чем на 40%. Теперь за смену специалист может устанавливать свыше семи систем вместо пяти. Полученный опыт предприятие планирует тиражировать на другие производственные участки. Для этого 24 сотрудника освоили бережливые технологии. Также на предприятии подготовили двух тренеров, которые будут помогать коллегам с внедрением улучшений. При этом еще 56 человек прошли обучение на онлайн-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.