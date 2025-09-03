В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию участок дороги Малка — Ингушли

На торжественном открытии данного отрезка специалистам-дорожникам были вручены почетные грамоты за профессионализм и вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона. Уточним, работы на дороге Малка — Ингушли ведутся поэтапно. В 2019 году был проведен капитальный ремонт участка протяженностью более 4 км в селении Каменномостское, а в 2020 году обновили отрезок длиной 7,3 км в районе селения Сармаково.