В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию участок дороги Малка — Ингушли

Участок автомобильной дороги Малка — Ингушли протяженностью более 8 км отремонтировали в Зольском районе, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Эта часть дороги играет важную роль в обеспечении транспортного сообщения между населенными пунктами района. В ходе ремонта было выполнено обновление несущей части дороги, уложено современное асфальтобетонное покрытие, сделана разметка, устроены тротуары.
На торжественном открытии данного отрезка специалистам-дорожникам были вручены почетные грамоты за профессионализм и вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона. Уточним, работы на дороге Малка — Ингушли ведутся поэтапно. В 2019 году был проведен капитальный ремонт участка протяженностью более 4 км в селении Каменномостское, а в 2020 году обновили отрезок длиной 7,3 км в районе селения Сармаково.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.