В Красноярском крае обновили дорогу между селами Новотроицкое и Городок

«В ходе работ подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, в том числе на мосту через реку Бедринку, с восстановлением деформационных швов, отсыпал щебнем обочины, очистил от растительности полосу отвода, отремонтировал 10 примыканий. Также дорожники восстановили две автобусные остановки на 24-м километре трассы, заменив павильоны, отремонтировав заездные карманы и посадочные площадки, нанесли разметку и установили новые сигнальные столбики и дорожные знаки», — сказал руководитель краевого управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.