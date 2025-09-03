В Красноярском крае обновили дорогу между селами Новотроицкое и Городок

Ремонт на участке трассы Минусинск — Новоселово протяженностью 6,2 км провели в Красноярском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
В частности, работы провели на участке между селами Новотроицкое и Городок. Ранее на этом фрагменте трассы были зафиксированы многочисленные выбоины и трещины.
«В ходе работ подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, в том числе на мосту через реку Бедринку, с восстановлением деформационных швов, отсыпал щебнем обочины, очистил от растительности полосу отвода, отремонтировал 10 примыканий. Также дорожники восстановили две автобусные остановки на 24-м километре трассы, заменив павильоны, отремонтировав заездные карманы и посадочные площадки, нанесли разметку и установили новые сигнальные столбики и дорожные знаки», — сказал руководитель краевого управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.