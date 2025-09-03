Кто же откажется жить в красоте? Только посмотрите, как эти белорусы украшают свои дома

Всего сто с небольшим километров от столицы, и нас встречает знак «Я люблю Березино», который как-то сразу добавляет позитива. Есть повод любить Березино и у местных жителей, и у туристов. Здесь живописная река, свои достопримечательности и, конечно, живут удивительные люди, которые в Год благоустройства с особой тщательностью создают красоту и поддерживают порядок на родной земле.
Небольшой современный город встретил ухоженными скверами, своеобразными архитектурными формами, даже фонтанами. Ранее в Березино бывать не доводилось, потому с особым интересом знакомились с ним по дороге к нашим главным героям — Наталье Санько, Александру и Ирине Соболь. Наталья — коренная жительница Березино, а вот семья Соболь давно пустила корни в деревне Гореничи, что находится буквально в десяти километрах от города.
В любом случае за своей придомовой территорией все жители обязаны ухаживать сами, местные же власти держат на контроле остальные вопросы благоустройства, подчеркивает заместитель председателя Березинского райисполкома по строительству и ЖКХ Вероника Фомина, которая стала нашим гидом:
Березино — живописный городок, где гармонично сочетаются история и день сегодняшний.
— От городского парка к реке Березине ведут, как видите, две улицы — Ленинская и Советская. Сейчас они заасфальтированы, выглядят аккуратными. А между тем долгое время нам не удавалось закрыть этот вопрос: дороги имеют сложный рельеф, поэтому постоянно были ямы, лужи и… нарекания со стороны местных жителей. Вскоре нынешний благоустроенный участок дополнит еще и красивая набережная. Согласно проекту, вдоль реки появится эксклюзивная аллея фонарей.
Со временем привлекательности городу добавит и главная историческая достопримечательность Березино — старинная усадьба графов Потоцких. Ее намерены возродить, чтобы можно было поставить в один ряд с другими важными туристическими объектами страны, сообщает Вероника Александровна.
— А вот наш кинотеатр — очень востребован, кстати. Ездить из Березино за сто километров в Минск или Могилев, чтобы посмотреть фильм, накладно, — рассуждает Вероника. — Дешевле и проще отправиться в местный кинотеатр, двери которого открыты ежедневно. Тем более его недавно отреставрировали, обновили фасад, установили хорошую стереосистему. Школьники с удовольствием приходят на сеанс, приезжают и люди из сельской местности: кинотеатр не пустует, особенно если учесть, что в самом Березино проживает около 12 тысяч человек, более 10 тысяч — в деревнях. Сам город потихоньку разрастается, строятся новые дома. В один такой на улице Октябрьской, 33, не так давно заселились молодые семьи.
В Год благоустройства немало дорог в Березино, агрогородках и деревнях «приодели» в асфальт.
…По дороге к нашей первой героине — Наталье Санько — проезжаем новый микрорайон, где есть и новенькая спортивная площадка с возможностью погонять на велосипеде, заняться паркуром, установлены фонтаны с цветной подсветкой. В перспективе, кстати, микрорайон разрастется за счет новых 11 пятиэтажных домов.
Город в цветах.
В Березино и зеленые оазисы не редкость: климат позволяет. Другое дело, что есть среди них и диковинные. Может, не чудо света, но тоже достойно восторженных отзывов. Рукотворные и красочные — просто глаз не отвести! Именно такой довелось увидеть во время командировки.
В условиях мегаполиса возле многоэтажного дома можно, конечно, разбить клумбу, но когда цветоводство — твое многолетнее увлечение, когда у тебя и время есть, и место позволяет, тогда из сотен горшечных культур вырастет… целый цветочный сад!
Необычные каскады из ампельных цветов и других растений создает флорист-любитель Наталья Санько. Березино для нее родной город, в нем она черпает вдохновение для реализации своих идей.
— За забором моего дома — лес, практически через дорогу — экотропа. Где найдешь такое сочетание в крупном городе? А здесь это возможно, — отмечает собеседница.
Новая спортивная площадка для активного отдыха притягивает детвору со всего райцентра.
Небольшая двухэтажка, рассчитанная на четыре семьи, давно стала местной достопримечательностью. А сделала ее такой именно Наталья — своими руками. Мимо такого дома точно не проедешь: изобилие красок ампельных цветов видно издалека. Большая часть горшечных культур расположена под небольшим пристроенным навесом. Непосредственно перед домом — цветник, где благоухают лилейники.
— Многие останавливаются полюбоваться, расспросить подробнее, как выращивать, ухаживать. Я цветами занимаюсь более двадцати лет, и увлечение это из года в год только набирает обороты, — смеется Наталья. О себе говорить стесняется, а вот о цветах, о своих «питомцах», — охотно и бесконечно. — Сколько всего растений насобиралось за годы активного цветоводства, сложно сказать. Только петуний высажено в кашпо где-то более 520 штук. Сейчас вот после дождя они немного приуныли, но для меня они всегда хороши… Тут еще пеларгонии разных сортов, флоксы, бегонии, вербена, пионы… Вначале хотелось как-то преобразить дом с парадной стороны — чтобы радовало глаз прохожих. Потом решила благоустроить всю прилегающую территорию…
Раньше семья Санько проживала в общежитии, и даже там любительницу цветов не останавливали скромные площади: вся комната и коридор были уставлены благоухающими растениями, за которыми Наталья очень тщательно ухаживала. Затем семья переехала сюда, в квартиру мужа на улицу Зеленую. Здесь, на приусадебном участке, простора для реализации флористических идей в разы больше, но со временем семья взяла еще три сотки в аренду на десять лет!
— Арендовали землю, на которой рос лес, представляете? Немало времени прошло, пока облагородили новый участок. Вырезали деревья, выкорчевали пни. Пойдемте, покажу весь наш зеленый оазис, — говорит хозяйка и уводит по красиво вымощенной тропинке на задний двор дома.
Экотропа протяженностью 1100 метров находится в черте города.
Чего только нет на этой придомовой территории! Вот два небольших пруда, в одном живут и рыбы, и раки. Здесь множество цветочных композиций. Высажено все компактно, есть ощущение, в деле использован не то что каждый квадратный метр — каждый сантиметр. Хозяйка отмечает, что на этом зеленом оазисе произрастает лилейников разновидностей под 50, а еще ничуть не меньше хост, около 40 сортов пионов, более 80 — роз и гортензий. За углом дома она разбила «школку» для подрастающих плодовых деревьев, а также мини-огородик для душистых растений. Лаванда сейчас в самом цвету. Десятиметровый отапливаемый парник ежегодно используется весной для того, чтобы подрастить рассаду однолетних цветов, летом же здесь зреют помидоры.
«Двенадцать лет создает Наталья Санько городской зеленый оазис».
Для многих и сегодня в диковинку растения на штамбе, но у Натальи они произрастают не менее пяти лет. В цветочную композицию хорошо вписалась лиственница, неподалеку расположилась густо усыпанная цветами роза — любимица хозяйки, по ее заверениям. Неприхотливая, но такая нарядная.
— Каждую весну работу на своем палисаднике начинаю с составления схемы рассадки всех растений. Веду специальный блокнот, где записываю сорт, название цветов, их особенности, когда высажено, какие подкормки любит, давно ли проводилась обработка от болезней.
Только петуний в кашпо Наталья Санько высадила возле своего дома 520 штук.
Двенадцать лет создает Наталья городской зеленый оазис. В семье к ее увлечению относятся с уважением.
— Кто же откажется жить в красоте? — смеется хозяйка.
Забот на самом деле с этим цветочным хозяйством хватает. Этой весной пропало много лилейников из-за весенних заморозков. Теперь вот дожди заливают. Летом до темноты приходится ухаживать за растениями.
Муж Натальи часто находится в рабочих командировках, потому главный помощник в цветочном деле — сын Виталий. Обкашивает территорию, переставляет кашпо (есть среди них довольно увесистые), набирает воду.
Увлечение Натальи Санько давно вышло за границы придомового участка. Некоторые из красивоцветущих растений перекочевали благодаря ей на клумбу возле Березинского РЭС участка «Энергосбыт», где, кстати, она работает вместе с сыном. Виталий трудится электромонтером в бригаде по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей района, она — инженер.
— На клумбу возле здания РЭС высаживаю растения из своего цветника. Уверена, такая красота никого не оставляет равнодушным!
Ухаживать за цветами помогают и сотрудники отдела. Время от времени устраиваем субботник. Что касается инициативы по благоустройству, руководство РЭС нас всегда поддерживает, — рассказывает Наталья.
«Радует, что есть единомышленники, которые, как и я, стараются добавить цветочной красоты в нашу городскую жизнь».
Каждый день мама и сын выходят из дома в семь утра: пять километров идут пешком до работы, чтобы не расслабляться, держать себя, так сказать, в форме. Обратно уже подвозит кто-то из коллег на машине, ведь надо еще успеть и с домашними делами управиться, и за цветочным оазисом поухаживать.
— Таких увлеченных любителей-цветоводов, конечно, немного, — соглашается Наталья Санько. — Но в Березино где-то человек пять точно будет. Меня радует, что есть единомышленники, которые, как и я, стараются добавить цветочной красоты в нашу городскую жизнь.
Сохранить очарование родных мест.
В деревне Гореничи, что находится буквально в десяти километрах от Березино, известна своей инициативой добрых дел по благоустройству Ирина Соболь.
— Как староста деревни никому спуску не дает, — говорит Александр Викторович, муж Ирины Григорьевны, встречая нас вместе с женой у калитки своего дома.
Роза на штамбе — любимица хозяйки.
В сельской местности жители, конечно, и сами стараются наводить порядок. Фасады домов подкрашивают, заборы подправляют, обкашивают придомовую территорию, бывает, объединяются, чтобы сообща провести рейд по уборке. Заводатором же зачастую выступает Ирина.
— По весне решили мы почистить карьеры, которые находятся недалеко от Гореничей, — рассказывает Ирина Григорьевна. — Недобросовестные дачники устроили там свалку. Сбрасывали разный мусор, строительные отходы. К нашей экологической акции подключились целые семьи: мусор собирали и взрослые, и дети. Было очень приятно, что жители деревни так активно поддержали эту идею. Потрудиться пришлось немало, потому все согласились: никаких больше свалок, будем жить в чистоте.
— Пока все стараются не нарушать принятые обязательства. Кругом чистота. Сейчас даже бумажку от конфеты на улице в Гореничах не увидишь, — отмечает Александр.
В пруду водятся и рыба, и раки.
Как староста деревни Ирина Соболь всегда на стороне односельчан. А к ней нередко обращаются со своими насущными проблемами. Старается, конечно, помочь по мере сил и возможностей. Всегда на связи с Ириной и председатель Капланецкого сельисполкома Светлана Ивановна Авсянкина. Вот так вместе они и помогают и тому, чье подворье дожди затопили, и тому, у кого свет в доме пропал, если нужно зимой дорогу от снега очистить…
— Даже вопросом собак, гуляющих без привязи, занималась Ирина. Разговаривала с заводчиками, по-хорошему убеждала не нарушать правила содержания животных, — дополняет Александр.
— Зимой в деревне не скучно, не одиноко? — интересуемся у Ирины.
— Что вы, нет, — заверяет собеседница. — Как коренная жительница Гореничей, я особенно переживала, что наша деревня постепенно опустеет и станет вымирающей. Но этого пока не случилось, и я очень рада.
В подтверждение своих слов Ирина Соболь подробно рассказывает про местную школу, о том, как возвращаются в свои родные края в качестве дачников некоторые коренные жители, как стараются они восстанавливать свои старые дома, возделывают огород, снимают урожай. Некоторые приезжают на длительный дачный сезон от ранней весны до поздней осени, кто-то заглядывает даже зимой. Благо добраться сюда несложно, и дороги поддерживаются в нормальном состоянии.
Трудно поверить, что раньше здесь был непролазный кустарник.
— Да и молодежь селится в нашей деревне, — рассказывает Ирина. — Не так давно на нашей улице появились новые соседи, молодая семья, на которую дедушка свой дом переписал. Переехали с двумя детками дошкольного возраста. Она работает фельдшером в деревне Капланцы, он — водитель. Мы уже подружились и даже благоустройством улицы занимались все вместе.
— Когда-то здесь была неухоженная чаща, но мы с сыном ее вырезали, — рассказывает Александр, показывая на просеку вдоль дороги. — Вместе как раз с этими новыми соседями собрали весь мусор и попросили у председателя райисполкома помощи с вывозом. Андрей Валентинович помог, дал указание ЖКХ и лесхозу.
— Председатель Березинского райисполкома всегда идет навстречу, — дополняет Ирина. — Для нас Андрей Валентинович еще и бывший односельчанин, он ведь тоже родом из этих мест. Их семья сюда переехала из Князевки, близлежащей деревни. Так что он «наш»!
«Своих» в Гореничах, оказывается, немало. Рядом с домом семьи Соболь — участок родной сестры Ирины, это ее дача. Живет Марина Григорьевна с семьей в Борисове, работает педагогом и частенько заглядывает сюда.
— Приезжают всей семьей, первым делом занимаются облагораживанием своей территории, а потом, смотришь, и на рыбалку на Клеву сходят, в лес за грибами. Места у нас хорошие, красивые, природа своими дарами не обделила, — уточняет Александр.
Дом семьи Соболь в деревне Гореничи как картинка с постера.
— У нас сплошные Григорьевны и Григорьевичи, — разговорилась о себе Ирина. — Папа Григорий Григорьевич, мама Мария Григорьевна, да и я с сестрой тоже Григорьевны. И все из поколения в поколение предпочитали жизнь сельскую. Я сама родом из Гореничей. Наш с сестрой отцовский дом у нас купили, там проживают дачники. Он совсем недалеко отсюда… Муж тоже местный, но с другого конца деревни. Как видите, крепко приросли мы к здешним местам.
Более тридцати лет Ирина работает медсестрой в неврологическом и терапевтическом стационарах Березинской больницы. Работа любимая, хоть и непростая, к каждому пациенту нужно найти свой подход, но Ирина всегда хотела быть именно медицинским работником. Муж около двадцати лет как охранник в Гореничской школе.
«К нашей экологической акции подключились целые семьи».
Оба они обожают мастерить, и это сразу видно — стоит только взглянуть на их дом на Набережной. Название улицы символичное, совсем рядом протекает речка Клева. Здесь и беседка (такая домашняя, с занавесочками), ворон, сидящий под крышей (сразу и не поймешь, что ненастоящий), небольшой прудик с фонтанчиком, где рыбу караулит одомашненный кот Ваня. Во дворе еще один пруд — выглядит как природный, даже камыши в нем растут. Есть тут и цветочные композиции в необычном исполнении. Вот, к примеру, «дерево чайников», где из каждого чайника свисают ампельные цветы. За домом велосипед, украшенный цветами, стоит настоящая ванна во дворе, висит скворечник для птиц в виде сапога.
— Это «зятев сапог». Зимой его уже облюбовали синицы: соломы внутрь натаскали. Летом они в лесу, но с первым снегом ждем пернатых квартирантов обратно, — рассказывает Александр.
Иметь собственный дом в деревне — настоящее счастье, утверждают Александр и Ирина Соболь.
Удивительное дело, но факт остается фактом: в семье Соболь столярничать и выливать из бетона фигурки птиц-зверей, оригинальные плитки для дорожек в саду любит… хозяйка.
— Наверное, мне передалось это по наследству, — считает Ирина. — Мой отец был отличным столяром, мастером своего дела, как говорят, умелец от Бога. Хотя ремеслу этому нигде не учился. Мы сохранили его инструменты как семейную реликвию. Теперь я продолжатель столярного мастерства. Мы вообще предпочитаем не закупать новое, а больше работать с вещами, которые имеют свою историю. Для нас они очень дороги, поскольку связаны с приятными моментами.
В подтверждение своих слов Ирина показывает зеркало на террасе летнего домика в обрамлении отполированных, красиво изогнутых деревянных сучков. Александр демонстрирует светильник в виде большого обтесанного бревна с окованными железом узорами. Даже вагонка для ошалевки веранды тоже хендмейд — сделана хозяином вручную, рубанком.
Участок у семьи Соболь большой, примерно соток сорок. Есть где развернуться. Ирина выращивает саженцы более 35 сортов плодовых деревьев. Сама их прививает. Сама разводит и все декоративные растения, включая более 70 сортов роз и где-то столько же лилий. На хорошо возделанном поле подрастает картофель.
— Иметь собственный дом в деревне — счастье, — отмечает Ирина. — Особенно, когда в его строительство вкладывали душу.
Ирина Соболь: в Гореничах сначала благоустраивают дома, потом — улицы, а затем и всю деревню.
— Мы начинали этот дом рубить еще в 1990-х всей семьей, — вспоминает Александр. — Были у нас свадебные деньги, и очень нам хотелось потратить их на модные кожаные куртки. Тесть же с отцом заупрямились, мол, какие куртки — дом строить надо! Они тогда поехали, выписали лес и начали рубить нам дом. Только потом, со временем, мы оценили их мудрое решение. Живем в этом доме счастливо. Вырастили дочку и сына. Внучка Арина — тоже наша радость.
«Родные края — наше общее место силы».
Каждый из детей уже пошел по жизни своей дорогой. Дочка Эльвира с семьей решили приобрести дом в городе Березино, а сын Дмитрий обосновался в Минске. Но все любят собираться у родителей под крылом в Гореничах. В феврале этого года Ирина и Александр отметили жемчужную свадьбу — тридцать лет вместе!
— Родные края, где жили предки, — наше общее место силы, — заключает Александр. — Нам очень хочется сохранить его очарование для потомков.
На вырезанной просеке, где была дикая чаща, прижились уже новые молодые саженцы. Ирина планирует, как их декоративно подрезать, чтобы выглядели ухоженными и дополняли общую красоту Гореничей.
Андрей СОКОЛОВСКИЙ, председатель Березинского райисполкома:
— В Год благоустройства мы «приодели» в асфальт наши агрогородки и деревни. Начали в 2024 году с агрогородка Поплавы с населением около 500 человек. Инфраструктура здесь развита неплохо: есть детский сад — средняя школа, почта, библиотека, сельский Дом культуры, ФАП. Омрачало жителей только одно: отсутствие нормальных дорог. Теперь центральные дороги заасфальтированы, на остальных — обновлено гравийное покрытие. Те же виды работ проведены в деревнях Орешковичи, Капланцы. Сельчане остались очень довольны.
В 2025 году наладили работу закрытых ранее в деревнях Жорновка и Бродец магазинов, обеспечили большой выбор продуктовых товаров.
— Пространства для разностороннего досуга молодежи тоже станет больше?
— Ранее мы уже кардинально обновили сельский клуб в деревне Орешковичи благодаря спонсорской помощи МЗКТ. В прошлом году в агрогородке Косовка установили спорткомплекс с детской площадкой. Такой же появится и в агрогородке Лешницы. Эти сооружения очень востребованы, ведь из города на каникулы к бабушкам приезжает немало детворы, и им нужно заниматься чем-то полезным. Многие из сельских ребят регулярно приезжают заниматься спортом на новом современном стадионе Березинской средней школы № 3.
Чем не уголок сельской идиллии?
Кроме того, в Год благоустройства руководители практически всех наших предприятий и жители Березино подхватили идею по возрождению экологической тропы. Получилось уже обустроить 1100 метров лабиринтом, кормушками для птиц, тематическими скамейками, «босоногим» участком… Кое-что из задуманного еще предстоит реализовать.
А каким масштабным стал наш возрожденный после двадцатилетнего перерыва праздник Купалье, который традиционно проходил на реке Березине! В этом году особое внимание уделили благоустройству зон отдыха в прибрежной зоне, ведь городской праздник собирает очень много гостей со всей страны и не только. Дополнительно обустроили и городские пляжи, где возвели навесы и беседки.
Порядок поддерживаем и в самом Березино. Многое сделано: от косметического обновления фасадов зданий, капитального ремонта домов, асфальтирования улиц до установки светодиодных экранов, тематического оформления автобусных остановок. Большим подспорьем стала и спонсорская поддержка. Минский тракторный завод нашел возможность предоставить нашему ЖКХ необходимую спецтехнику для уборки песка, а благодаря финансовой поддержке МАЗа приобретена еще и подметальная машина для уборки городских территорий.
«Зятев сапог» — оригинальное жилище для синиц.
— Ощущается ли помощь со стороны старост деревень?
— Налажено тесное взаимодействие с депутатами местных Советов депутатов всех уровней, старостами деревень. С их помощью регулярно проводится разъяснительная работа: напоминаем гражданам о том, что у них есть и обязанности, например, по содержанию в надлежащем состоянии придомовых территорий. Так, в июне в деревне Краснополье разъяснялся вопрос о необходимости замены ограждения, жители поддержали это предложение. Сбор средств на приобретение нового забора взял на себя староста деревни. Сельисполком организовал закупку и доставку 400 погонных метров ограждения. На постоянной основе оказывается помощь одиноко проживающим гражданам, инвалидам в покосе территорий земельных участков, ремонте заборного ограждения.
| Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ, журнал «Беларуская думка». Фото Надежды КОСТЕЦКОЙ.
