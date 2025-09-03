Кто же откажется жить в красоте? Только посмотрите, как эти белорусы украшают свои дома

Чего только нет на этой придомовой территории! Вот два небольших пруда, в одном живут и рыбы, и раки. Здесь множество цветочных композиций. Высажено все компактно, есть ощущение, в деле использован не то что каждый квадратный метр — каждый сантиметр. Хозяйка отмечает, что на этом зеленом оазисе произрастает лилейников разновидностей под 50, а еще ничуть не меньше хост, около 40 сортов пионов, более 80 — роз и гортензий. За углом дома она разбила «школку» для подрастающих плодовых деревьев, а также мини-огородик для душистых растений. Лаванда сейчас в самом цвету. Десятиметровый отапливаемый парник ежегодно используется весной для того, чтобы подрастить рассаду однолетних цветов, летом же здесь зреют помидоры.