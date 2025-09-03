Штормовые предупреждения на четверг объявлены во всех областях Казахстана

«4 сентября днем на севере, востоке и юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на западе и севере гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе и в центре — высокая пожарная опасность. В Атырау 4 сентября днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град и шквал. Сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.