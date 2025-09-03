Штормовые предупреждения на четверг объявлены во всех областях Казахстана

«4 сентября днем на севере, востоке и юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на западе и севере гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе и в центре — высокая пожарная опасность. В Атырау 4 сентября днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град и шквал. Сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В области Жетысу 4 сентября ожидается ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду.
В Алматинской области 4 сентября ветер восточный, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области 4 сентября ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный, на западе, юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. На юге, севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 4 сентября ожидается гроза.
В Карагандинской области 4 сентября ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью на севере и востоке на поверхности почвы ожидаются заморозки +2. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Улытау 04 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 4 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области 4 сентября ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20, порывы 23 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 4 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области 4 сентября днем на западе ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на севере, западе и в центре порывы 15−20 метров в секунду. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 4 сентября сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай 4 сентября ночью и утром на западе и севере ожидается туман.
В Кызылординской области 4 сентября в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре и на востоке 15−20 метров в секунду, днем 15−20, в центре и на востоке 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 4 сентября ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области 4 сентября днем на западе временами ожидаются сильный дождь, град. На западе, севере и в центре ожидается гроза. Ночью на западе ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 4 сентября днем ожидается гроза. Ночью временами ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 4 сентября на западе и севере ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на западе и севере порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области 4 сентября ночью и утром на западе и севере ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области 4 сентября ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 4 сентября на западе, севере и востоке ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 4 сентября ожидается гроза.
В Акмолинской области 4 сентября днем на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, днем на востоке порывы 15−20 метров в секунду. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 4 сентября днем ожидается гроза.
В Туркестанской области 4 сентября на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе и в горных районах 15−20, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 4 сентября ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 4 сентября временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.