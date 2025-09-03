В сельском поселении Берд-Юрт в Ингушетии открылась новая школа

Открытие новой средней общеобразовательной школы на 250 мест состоялось в сельском поселении Берд-Юрт, сообщили в администрации главы и правительства Республики Ингушетии. Строительство прошло по национальному проекту «Молодежь и дети».
Она стала первой полноценной школой в селе, где проживает более тысячи человек. Ранее в Берд-Юрте работали только начальные классы, которые с 2006 года располагались в приспособленном здании бывшей сельской администрации. Учреждение не имело собственного спортивного зала, библиотеки, помещений для дополнительного образования и внутреннего санузла. Учащиеся 5−11 классов были вынуждены ездить на занятия в школу сельского поселения Нестеровское.
В здании предусмотрены профильные учебные кабинеты, а также библиотека с читальным залом, спортивный и актовый залы. Также в школе расположены современный пищевой и медицинский блоки. Помимо этого, подготовлены мастерские по изучению и обработке металла, древесины, кабинет домоводства, кройки и шитья. На школьной территории расположены баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, а также футбольное поле. Для обеспечения безбарьерной среды в школе установлены лифт, пандусы и оборудованы специализированные санузлы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.