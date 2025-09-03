В сельском поселении Берд-Юрт в Ингушетии открылась новая школа

В здании предусмотрены профильные учебные кабинеты, а также библиотека с читальным залом, спортивный и актовый залы. Также в школе расположены современный пищевой и медицинский блоки. Помимо этого, подготовлены мастерские по изучению и обработке металла, древесины, кабинет домоводства, кройки и шитья. На школьной территории расположены баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, а также футбольное поле. Для обеспечения безбарьерной среды в школе установлены лифт, пандусы и оборудованы специализированные санузлы.