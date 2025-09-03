В новую саратовскую школу креативных индустрий записались 120 учеников

На базе детской школы искусств № 7 в микрорайоне Иволгино создано шесть специализированных студий: «Звукорежиссура», «Электронная музыка», «Фото- и видеопроизводство», «Анимация и 3D-графика», «Дизайн» и «Интерактивные цифровые технологии». В течение двух лет учащиеся смогут познакомиться с особенностями профессий, работать над творческими проектами и выбрать одно из направлений для углубленного изучения. Кроме специализированных программ, подростки будут иметь возможность изучать мировую художественную культуру. Обучение бесплатное.