В новую саратовскую школу креативных индустрий записались 120 учеников

Первый набор в Саратовскую школу составил 120 человек, сообщили в министерстве культуры региона. Образовательная программа реализуется по национальному проекту «Семья».
На базе детской школы искусств № 7 в микрорайоне Иволгино создано шесть специализированных студий: «Звукорежиссура», «Электронная музыка», «Фото- и видеопроизводство», «Анимация и 3D-графика», «Дизайн» и «Интерактивные цифровые технологии». В течение двух лет учащиеся смогут познакомиться с особенностями профессий, работать над творческими проектами и выбрать одно из направлений для углубленного изучения. Кроме специализированных программ, подростки будут иметь возможность изучать мировую художественную культуру. Обучение бесплатное.
«Ремонт школы завершен с учетом фирменного стиля, созданы условия для детей с ограниченными возможностями, установлено современное техническое и музыкальное оборудование. Администрация и педагоги готовы к началу учебного процесса», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.