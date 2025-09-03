В Красноярский край доставили первую партию дизельных генераторов

«Мобильные дизельные установки позволят главам территорий оперативно реагировать на внештатные ситуации, которые могут возникнуть на сетях. Закуплено 90 дизельных генераторов, все они будут доставлены в округа в этом году. Первые генераторы планируем отправить в территории уже на этой неделе», — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов.