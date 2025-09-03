В Красноярский край доставили первую партию дизельных генераторов

Первая партия из 50 мобильных дизельных генераторов прибыла в Красноярский край, сообщили в министерстве строительства региона. Оснащение проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Мобильные электростанции закуплены по поручению губернатора Михаила Котюкова в ходе подготовки к отопительному сезону для повышения надежности работы жилых и социальных зданий, объектов ЖКХ и котельных. Получателями станут более 30 муниципальных и городских округов, которые прошли конкурсный отбор.
Дизельные генераторные установки — автономные источники энергии мощностью 30, 50, 100, 160 и 200 кВт, установленные на колеса. Благодаря своей компактности, мобильности, способности работать в любых климатических условиях могут обеспечивать бесперебойную подачу электроснабжения в самых отдаленных территориях.
«Мобильные дизельные установки позволят главам территорий оперативно реагировать на внештатные ситуации, которые могут возникнуть на сетях. Закуплено 90 дизельных генераторов, все они будут доставлены в округа в этом году. Первые генераторы планируем отправить в территории уже на этой неделе», — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.