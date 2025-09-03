Ричмонд
В воронежскую женскую консультацию поступила современная УЗИ-система

Новый аппарат экспертного класса способен воспроизводить изображения в высоком качестве.

Новейшая ультразвуковая диагностическая система поступила в женскую консультацию, относящуюся к городской больнице № 11 в Воронеже, при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Современный аппарат экспертного класса оснащен сенсорной панелью управления. Он способен воспроизводить высококачественные изображения. Аппарат предназначен для проведения абдоминальных, урологических, акушерских и гинекологических исследований.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.