Из Тульской области с начала года экспортировали более 15 тыс. тонн товаров

Более 15 тысяч тонн продукции с начала года экспортировали участники проекта «Сделано в Тульской области», который помогает предпринимателям в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном центре поддержки экспорта.
По данным Тульской таможни, за первые семь месяцев 2025 года предприятия отправили за рубеж товары на сумму 17,5 млн долларов. В числе ключевых позиций — кондитерские и макаронные изделия, крупы, картофельные хлопья, пластиковая посуда и металлические изделия.
Основными покупателями стали Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В эти государства отправили более 12 тысяч тонн товаров. А всего география экспорта охватывает около 40 стран. Среди них — Китай, Индия, Бразилия, Узбекистан, ОАЭ, Турция и Чили.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.