Из Тульской области с начала года экспортировали более 15 тыс. тонн товаров

Более 15 тысяч тонн продукции с начала года экспортировали участники проекта «Сделано в Тульской области», который помогает предпринимателям в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном центре поддержки экспорта.