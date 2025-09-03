Память жертв теракта в Беслане почтили в Кишиневе

«Беслан — один из тех универсальных символов, что острой болью отзываются в сердце каждого. Эта трагедия напоминает о том, на какую животную жестокость способны адепты экстремистских идеологий, готовые ради низменных целей посягнуть на самое святое — жизни людей. Подобным злодеяниям не может быть прощения или оправдания», — говорится в сообщении российского посольства.