Память жертв теракта в Беслане почтили в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 сент — Sputnik. У здания посольства России в Кишиневе прошла памятная акция в связи с 21-й годовщиной трагедии в Беслане.
В церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники российского диппредставительства и жители Кишинева.
«Беслан — один из тех универсальных символов, что острой болью отзываются в сердце каждого. Эта трагедия напоминает о том, на какую животную жестокость способны адепты экстремистских идеологий, готовые ради низменных целей посягнуть на самое святое — жизни людей. Подобным злодеяниям не может быть прощения или оправдания», — говорится в сообщении российского посольства.
В дипмиссии также подчеркнули, что Россия твердо придерживается принципиальной линии борьбы с угрозами терроризма и призывает к объединению усилий международного сообщества при координирующей роли ООН и недопущении двойных стандартов.
Теракт произошел 1 сентября 2004 года, когда во время торжественной линейки отряд террористов захватил школу в Беслане. В заложниках оказались дети, родители и преподаватели учебного заведения. Их удерживали без еды и воды почти три дня. От рук террористов погибли 334 человека, из которых 186 — дети.