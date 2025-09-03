Ричмонд
Память жертв теракта в Беслане почтили в Кишиневе

Акция в память о жертвах теракта в Беслане прошла у здания посольства России в Молдове.

Источник: Telegram / Посольство Российской Федерации в Республике Молдова

КИШИНЕВ, 3 сент — Sputnik. У здания посольства России в Кишиневе прошла памятная акция в связи с 21-й годовщиной трагедии в Беслане.

В церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники российского диппредставительства и жители Кишинева.

«Беслан — один из тех универсальных символов, что острой болью отзываются в сердце каждого. Эта трагедия напоминает о том, на какую животную жестокость способны адепты экстремистских идеологий, готовые ради низменных целей посягнуть на самое святое — жизни людей. Подобным злодеяниям не может быть прощения или оправдания», — говорится в сообщении российского посольства.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия твердо придерживается принципиальной линии борьбы с угрозами терроризма и призывает к объединению усилий международного сообщества при координирующей роли ООН и недопущении двойных стандартов.

Теракт произошел 1 сентября 2004 года, когда во время торжественной линейки отряд террористов захватил школу в Беслане. В заложниках оказались дети, родители и преподаватели учебного заведения. Их удерживали без еды и воды почти три дня. От рук террористов погибли 334 человека, из которых 186 — дети.

