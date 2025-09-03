Дом после пожара, обветшалые строения. Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания

В агрогородках и деревнях выявлено немало заброшенных зданий, где отсутствовало ограждение, не были заколочены окна и двери, открывало свободный доступ в эти сооружения. Установлены и факты обрушения конструкций: потолков, стен, перекрытий, в том числе обвалы элементов отделки. Вблизи них имелись острые предметы и обломки. При этом какие-либо ограждения и сигнальные надписи, запрещающие вход, отсутствовали.