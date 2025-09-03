Дом после пожара, обветшалые строения. Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенные здания

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Светлогорского района для безопасности жизни и здоровья граждан потребовала ограничить доступ в заброшенные здания и помещения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Районная прокуратура проверила, как ведется контроль за состоянием объектов, представляющих потенциальную опасность. По итогам рейдов выявлены нарушения законодательства по обеспечению безопасных условий жизни и здоровья взрослых и детей.
В агрогородках и деревнях выявлено немало заброшенных зданий, где отсутствовало ограждение, не были заколочены окна и двери, открывало свободный доступ в эти сооружения. Установлены и факты обрушения конструкций: потолков, стен, перекрытий, в том числе обвалы элементов отделки. Вблизи них имелись острые предметы и обломки. При этом какие-либо ограждения и сигнальные надписи, запрещающие вход, отсутствовали.
К примеру, в деревне Прудок расположен двухквартирный дом, в котором ранее произошел пожар. Строение обветшало, создавая риск обрушения стен и крыши. Прилегающий к дому участок не был огорожен.
Бывшая школа в деревне Ковчицы-2 давно не работает. Территория обнесена ограждением, однако его целостность нарушена. «Большая часть окон, расположенных на первом этаже, а также три двери не были заколочены. Любой мог беспрепятственно проникнуть внутрь», — обратили внимание в прокуратуре.
На территории детского сада в поселке Сосновый Бор — недостроенное здание бассейна. Оно огорожено по периметру, однако местами забор поврежден.
«Непринятие мер по ограничению доступа в неэксплуатируемые здания и помещения может привести к травматизму граждан, в том числе несовершеннолетних, и повлечь тяжкие последствия. Поэтому прокуратура Светлогорского района внесла представление в райисполком», — пояснили в областной прокуратуре, отметив, что указанные в акте прокурорского надзора недостатки устранены. -0-