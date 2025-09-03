В аграрном университете Тюменской области открылась спецаудитория

Новая специализированная аудитория Петербургского тракторного завода открылась в Государственном аграрном университете Тюменской области, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса. Проект реализован в ходе региональной программы «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Современная образовательная площадка оснащена мультимедийной установкой, информационными стендами, а также реальными агрегатами тракторов «Кировец». Узлы и запчасти техники будут служить наглядными пособиями для будущих инженеров агропромышленного комплекса.
Новая аудитория позволит не только готовить высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства, но и организовать курсы повышения квалификации для работников агропредприятий региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.