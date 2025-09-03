В Вилейском районе лишенный прав тракторист сам себе «выдал» удостоверение

Мужчина признался, что несколько лет назад был лишен водительских прав и решил самостоятельно «выдать» себе удостоверение тракториста-машиниста. Он взял у отца его удостоверение, заменил фотографию на свою и исправил год рождения, надеясь, что никто не обратит на это внимания.