В Вилейском районе лишенный прав тракторист сам себе «выдал» удостоверение

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе сотрудники милиции УВД Миноблисполкома провели мероприятия по проверке водительских документов. Об этом БЕЛТА рассказала официальный представитель управления ГКСЭ по Минской области Анна Адашкевич.

В ходе проверки водитель 1976 года рождения, который управлял трактором, предъявил документы, среди которых находилось удостоверение тракториста-машиниста. Однако подлинность удостоверения вызвала у сотрудников милиции сомнения. Правоохранители документ изъяли и направили в Молодечненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для судебной технической экспертизы.

Судебными экспертами установлено, что удостоверение тракториста-машиниста подвергалось техническим изменениям, а именно дописке шариковой ручкой штрихов к первоначальной цифре 4 с образованием цифры 8, а также замене фотокарточки владельца удостоверения.

Мужчина признался, что несколько лет назад был лишен водительских прав и решил самостоятельно «выдать» себе удостоверение тракториста-машиниста. Он взял у отца его удостоверение, заменил фотографию на свою и исправил год рождения, надеясь, что никто не обратит на это внимания.

Материал проверки передан в Вилейский РОСК для дачи правовой оценки. −0-