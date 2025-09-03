Дзюдоист из Волгоградской области взял бронзу на юношеском первенстве мира

Матвей Антонов из Волгоградской области стал бронзовым призером юношеского первенства мира по дзюдо. К соревнованиям его готовили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Первенство по дзюдо прошло в Болгарии. За медали боролись около 600 спортсменов из более чем 70 стран. 17-летний Матвей Антонов выступал в весовой категории до 81 кг. Он дебютировал в составе сборной России в командном турнире. В решающем бою за третье место наши дзюдоисты одержали победу над представителями Бразилии со счетом 4:3. Таким образом, сборная России, включая Матвея, взяла бронзовые медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.