Дзюдоист из Волгоградской области взял бронзу на юношеском первенстве мира

Первенство по дзюдо прошло в Болгарии. За медали боролись около 600 спортсменов из более чем 70 стран. 17-летний Матвей Антонов выступал в весовой категории до 81 кг. Он дебютировал в составе сборной России в командном турнире. В решающем бою за третье место наши дзюдоисты одержали победу над представителями Бразилии со счетом 4:3. Таким образом, сборная России, включая Матвея, взяла бронзовые медали.