Ракетное топливо для украинской ракеты «Фламинго» будут производить в Дании

Украинская компания FRRT, которая является дочерней структурой Fire Point — разработчика крылатой ракеты дальнего действия «Фламинго», начнёт производство твёрдого ракетного топлива в Дании. Об этом сообщают датские TV2 и Danmarks Radio.
Производственная площадка будет расположена рядом с авиабазой Скридструп, где базируются датские истребители F-35. Согласно конфиденциальной переписке между государственными ведомствами, выпуск топлива запланирован с 1 декабря 2025 года.
Твёрдое ракетное топливо, которое будет производить FRRT, отличается быстрым воспламенением и устойчивым горением, что делает его эффективным для использования в ракетных системах, заявляют журналисты. В отличие от жидкого топлива, оно не требует сложной заправки перед стартом и проще в хранении и транспортировке.
Ранее издание The Economist писало, что характеристики новой украинской ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью полета до 3 тыс. км вызывают сомнения.