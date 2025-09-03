Ракетное топливо для украинской ракеты «Фламинго» будут производить в Дании

Твёрдое ракетное топливо, которое будет производить FRRT, отличается быстрым воспламенением и устойчивым горением, что делает его эффективным для использования в ракетных системах, заявляют журналисты. В отличие от жидкого топлива, оно не требует сложной заправки перед стартом и проще в хранении и транспортировке.