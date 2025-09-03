В Тюмени открыли благоустроенный двор на улице Санаторной

Благоустройство дворовой территории по улице Санаторной завершилось в районе Малый Тараскул в Тюмени. Работы провели в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
В частности, возле домов № 1, № 2 и № 3 по улице Санаторной появились современные игровые и спортивные площадки, широкие проезды, парковки, тротуары, газоны и закольцованная пешеходная зона. Также для удобства местных жителей специалисты установили новые лавочки и качели.
В честь открытия благоустроенной территории для тюменцев провели праздник с дегустацией домашней выпечки, чаепитием и выступлением вокальной группы «Матрица». А для детей подготовили игровую программу с участием сказочных героев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.