Ростовская область экспортировала более 130 тонн мяса птицы за четыре дня

Ростовская область наращивает экспорт мяса птицы, подтверждая статус надежного поставщика на международном рынке. С 25 по 29 августа Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело тщательный досмотр и оформление шести партий продукции общим весом 134 тонны для отправки за рубеж.
Птица из региона направлена в Тоголезскую Республику, Узбекистан, Сербию, Катар и Туркменистан — страны, которые высоко оценивают качество и безопасность донского мяса.
— Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской области.
Цены на колбасу и мясо продолжили рост в Ростове и области.