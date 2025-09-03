Ростовская область экспортировала более 130 тонн мяса птицы за четыре дня

Ростовская область наращивает экспорт мяса птицы, подтверждая статус надежного поставщика на международном рынке. С 25 по 29 августа Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело тщательный досмотр и оформление шести партий продукции общим весом 134 тонны для отправки за рубеж.