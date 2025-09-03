В новосибирском театре «Красный факел» обновят интерьер

«“Красный факел” — один из флагманов театрального искусства нашего региона. Мы видим, что театр активно развивается, его материально-техническое состояние меняется в лучшую сторону, проведение здесь ремонтных работ сделает учреждение еще более комфортным и привлекательным для зрителей. Уверен, что труппа театра будет и дальше радовать новосибирцев и гостей города новыми постановками», — отметил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.