В новосибирском театре «Красный факел» обновят интерьер

Ремонт в театре «Красный факел» в Новосибирске проводят в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства области.
В историческом здании, которое является памятником архитектуры, полностью обновят фойе, вестибюли, гардеробы и буфеты. Также специалисты приведут к единому современному стилю интерьеры. Кроме того, в здании заменят системы освещения, электроснабжения, вентиляции и отопления. Все работы проводятся с учетом требований историко-культурной экспертизы. Завершить их планируют к началу 102-го театрального сезона.
«“Красный факел” — один из флагманов театрального искусства нашего региона. Мы видим, что театр активно развивается, его материально-техническое состояние меняется в лучшую сторону, проведение здесь ремонтных работ сделает учреждение еще более комфортным и привлекательным для зрителей. Уверен, что труппа театра будет и дальше радовать новосибирцев и гостей города новыми постановками», — отметил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.