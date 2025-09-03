Хегсет: Пентагон готов использовать все ресурсы, чтобы сменить власть в Венесуэле

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет в интервью Fox News заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, охарактеризовав эту задачу как «крайне серьезную». Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу принимает президент Дональд Трамп.
— Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают Вооруженные силы США, — отметил министр.
По словам Хегсета, недавняя атака американских военных на венесуэльское судно, предположительно, занимающееся контрабандой наркотиков, может стать лишь началом операции. До этого Дональд Трамп сообщил о ликвидации одиннадцати «террористов» в международных водах.
Хегсет также отметил, что Вашингтону была известна вся информация о судне и его пассажирах. В ответ на вопрос о возможной международной реакции, включая последствия для отношений с Китаем, министр подчеркнул, что беспокоиться должен только Николас Мадуро, которого он назвал главой наркогосударства, не избранным президентом и обвиненным США в хищении 50 миллионов долларов.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. По словам Левитт, режим Николаса Мадуро — это «террористический наркокартель», а Мадуро является нелегитимным лидером страны.
22 августа администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку из кораблей USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам.