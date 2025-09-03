Команда Новосибирской области взяла 12 наград на чемпионате «Профессионалы»

Новосибирские школьники и студенты продемонстрировали высочайший уровень подготовки в ключевых промышленных компетенциях. Никита Туркин из лицея № 176 завоевал серебро в компетенции «Инженерный дизайн САПР». Бронзовые медали получили Сергей Солодовниченко из авиационного колледжа («Беспилотные воздушные суда»), Илья Альман из технического колледжа («Промышленная робототехника») и Андрей Хоменко из строительно-монтажного колледжа («Электромонтаж»). В индустриальном зачете 2 место получил Игорь Прохоренков в компетенции «Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем». Также в командном зачете ребята показали впечатляющие результаты, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, что подтвердило высокий уровень профессиональной подготовки в регионе.