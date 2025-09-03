Команда Новосибирской области взяла 12 наград на чемпионате «Профессионалы»

Сборная Новосибирской области завоевала 12 медалей разного достоинства в финале национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования прошли в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Торжественная церемония награждения состоялась 30 августа в Федеральном технопарке профессионального образования. Масштабный чемпионат собрал 14 тысяч участников и гостей, включая делегации из 25 дружественных стран.
Новосибирские школьники и студенты продемонстрировали высочайший уровень подготовки в ключевых промышленных компетенциях. Никита Туркин из лицея № 176 завоевал серебро в компетенции «Инженерный дизайн САПР». Бронзовые медали получили Сергей Солодовниченко из авиационного колледжа («Беспилотные воздушные суда»), Илья Альман из технического колледжа («Промышленная робототехника») и Андрей Хоменко из строительно-монтажного колледжа («Электромонтаж»). В индустриальном зачете 2 место получил Игорь Прохоренков в компетенции «Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем». Также в командном зачете ребята показали впечатляющие результаты, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, что подтвердило высокий уровень профессиональной подготовки в регионе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.