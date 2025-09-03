На востоке Москвы построят 8 новых школ и детских садов

Восемь новых образовательных объектов появятся в Восточном административном округе столицы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новые учреждения образования возводятся в районах Измайлово, Метрогородок, Гольяново, Перово и Северное Измайлово. Они смогут принять почти 1700 детей: 250 школьников и 1425 дошкольников. Территории вокруг зданий будут благоустроены: появятся спортивные и игровые площадки, зеленые зоны и удобные пешеходные дорожки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.