На востоке Москвы построят 8 новых школ и детских садов

Образовательные учреждения смогут принять почти 1700 детей: 250 школьников и 1425 дошкольников.

Восемь новых образовательных объектов появятся в Восточном административном округе столицы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые учреждения образования возводятся в районах Измайлово, Метрогородок, Гольяново, Перово и Северное Измайлово. Они смогут принять почти 1700 детей: 250 школьников и 1425 дошкольников. Территории вокруг зданий будут благоустроены: появятся спортивные и игровые площадки, зеленые зоны и удобные пешеходные дорожки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.