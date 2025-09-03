Бассейн «Орбита» в Сыктывкаре открылся после капитального ремонта

Капитальный ремонт большой чаши бассейна завершился в республиканской спортивной школе по плаванию «Орбита». Работы проводились с июля по сентябрь в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Республики Коми.
Специалисты выполнили реконструкцию переливного лотка по периметру бассейна. Также провели полную замену гидроизоляции, устранили трещины в днище и стенках чаши, кроме того, укрепили несущие балки.
«Работы выполнены в полном объеме. После проведения испытаний со вчерашнего дня бассейн вновь принимает посетителей в основной чаше. Также к тренировкам приступили воспитанники спортшколы», — рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.
Отметим, в спортивной школе «Орбита» тренируются 650 пловцов. Кроме того, там ежедневно занимаются сотни жителей города, желающих укрепить свое здоровье.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.