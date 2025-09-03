Заключенные предпочли бы умереть: семь самых страшных тюрем в истории

За всю историю человечества в мире существовало много тюрем, условия содержания в которых настолько ужасны, что многие заключенные предпочли бы быть казненными, нежели отбывать срок в таких «исправительных учреждениях». Семь самых страшных тюрем в истории — в материале «Вечерней Москвы».
«Алькатрас», США.
Тюрьма «Алькатрас» располагалась на одноименном скалистом острове у побережья Сан-Франциско, ландшафт которого идеально подходит для содержания особо опасных преступников — оттуда практически невозможно сбежать. Почти все камеры были одиночными, в коридорах стояли датчики движения, а в столовых находились емкости со слезоточивым газом, который распылялся во время бунтов.
Площадь камер не превышала четырех квадратных метров, высота потолка была на уровне вытянутой руки, а из кранов текла только ледяная вода. Заключенным запрещалось общаться друг с другом, они не могли иметь личных вещей и читать газеты. Право на переписку с родными в «Алькатрасе» можно было получить только за усердный труд.
За малейшую провинность заключенных без одежды отправляли в карцер — крохотную почти неотапливаемую комнату, в которой не было ничего, кроме тонкого матраса.
Арестанты в этой тюрьме не могли уединиться даже при посещении туалета. «Алькатрас» был закрыт в 1963 году. Однако в этом году президент США Дональд Трамп предложил возобновить его работу.
CECOT, Сальвадор.
CECOT — Centro de Confinamiento del Terrorismo (Центр содержания террористов) — это тюрьма строгого режима, открытая в Сальвадоре в январе 2023 года для содержания членов уличных банд. В этом государстве долгое время существовала проблема с уличной преступностью — банды наводили ужас на местных жителей практически повсюду, поэтому власти решили проблему радикальным способом: построили крупнейшую в Латинской Америке тюрьму на 40 тысяч заключенных, куда стали массово отправлять всех, кто хоть как-то связан с бандами.
У заключенных здесь нет никакой связи с внешним миром: они никогда не выходят на улицу, не имеют права на свидания с близкими. Преступникам в этой тюрьме запрещено читать и писать, а время, которое они проводят вне своей камеры, составляет всего 30 минут в день. Заключенные в CECOT живут в камерах на 80 человек, где всего два открытых туалета и одна небольшая емкость для умывания. Освещение в камерах работает 24 часа в сутки, поэтому люди вынуждены спать при свете.
«Абасири», Япония.
Тюрьма «Абасири» считается одной из самых надежных в Японии. На протяжении века сюда отправляли опаснейших преступников, поэтому попадание в «Абасири» практически означало смертную казнь.
Несмотря на очень строгий режим содержания и суровый климат, отсюда все равно предпринимались попытки побегов. Самый известный был совершен в 1944 году вором-рецидивистом Йоши Ширатори, который прославился тем, что сбегал из всех тюрем, в которых сидел. Ходили легенды, что он умел выкручивать суставы, пролезать через самые узкие отверстия в решетках и мог пробежать 120 километров.
В 1983 году тюрьму перенесли в другое здание с более гуманными условиями содержания, а старую постройку переоборудовали в музей, где туристы могут наглядно посмотреть, в каких условиях жили заключенные. Например, всех преступников во время сна заставляли класть голову на одно длинное бревно — так надсмотрщик мог разбудить всех одним ударом по доске.
«Гитарама», Руанда.
Тюрьма «Гитарама» в Руанде — одно из самых опасных мест в мире. Ее построили для содержания 500 человек, однако сегодня в ней содержится около шести тысяч преступников. Из-за этого в «Гитараме» заключенные спят плотными рядами на полу либо на корточках, либо вообще стоя, прижавшись друг к другу.
Одиночные камеры площадью метр на метр лишены не только элементарных удобств, но и потолка. В тюрьме нет канализации, поэтому заключенные вынуждены перемещаться по собственным экскрементам и отбиваться от полчищ насекомых.
Антисанитария создает идеальные условия для распространения болезней, от которых там умирают практически ежедневно. К этому добавляется и практически полное отсутствие питания, что часто приводит к каннибализму среди заключенных.
«Клинк», Великобритания.
«Клинк» — одна из старейших тюрем в Великобритании. Она основана в 1144 году. Единственным питанием здесь были черствый хлеб и вода. Те, кто не хотел умирать с голоду, были вынуждены отдавать последнее имущество, включая одежду, чтобы дать взятку охранникам, которые за огромные деньги продавали еду заключенным.
За определенную плату мужчинам позволяли выходить на заработки, а женщинам — заниматься проституцией. В истории тюрьмы было два бунта, закончившихся полным ее сожжением. После второго такого случая в 1780 году тюрьму решили закрыть. А сейчас там расположен музей, в котором можно посмотреть на страшные условия содержания и древние орудия пыток.
Хоало, Вьетнам.
Построенная в 1868 году французскими колонистами тюрьма Maison Centrale, позже переименованная в «Хоало», предназначалась для политических заключенных и прославилась своей «перенаселенностью». Во время Второй Индокитайской войны вьетнамские власти направляли туда американских военнопленных. Они содержались в ужасных условиях и регулярно подвергались пыткам, которые часто приводили к смерти.
Интересно, что название «Хоало» переводится как «Огненная печь», однако тюрьму так назвали из-за улицы, на которой она располагалась, — здесь было много магазинов с печами. В 1990-х годах большую часть тюрьмы снесли, оставив лишь некоторые помещения под музей.
«Остров Дьявола», Французская Гвиана.
С 1852 года и на протяжении 90 лет «Остров Дьявола» во Французской Гвиане служил местом ссылки для политических заключенных, серийных убийц и прочих «важных» преступников. Из-за сурового тропического климата и тяжелых условий содержания шансов на выживание у заключенных практически не было, поэтому тюрьму прозвали «сухой гильотиной».
Воды вокруг острова кишили пираньями, а побережье заросло непроходимыми джунглями, поэтому сбежать оттуда было практически невозможно. В 1965 году здание было передано Гвианскому космическому центру, и теперь здесь находится музей, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов.
В России также существует тюрьма с суровыми условиями содержания — ИК-18, которую прозвали «Полярной совой». Здесь отбывают срок маньяки, террористы и другие опасные преступники. Как живут заключенные в этой колонии — в материале «Вечерней Москвы».