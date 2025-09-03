Заключенные предпочли бы умереть: семь самых страшных тюрем в истории

У заключенных здесь нет никакой связи с внешним миром: они никогда не выходят на улицу, не имеют права на свидания с близкими. Преступникам в этой тюрьме запрещено читать и писать, а время, которое они проводят вне своей камеры, составляет всего 30 минут в день. Заключенные в CECOT живут в камерах на 80 человек, где всего два открытых туалета и одна небольшая емкость для умывания. Освещение в камерах работает 24 часа в сутки, поэтому люди вынуждены спать при свете.