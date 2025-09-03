Для востребованных кадров. Сивак рассказал, для кого прежде всего будут строить арендные квартиры в регионах

«Где-то планы выполняются, где-то перевыполняются, а в отдельных оценку будем давать в конце года. У нас даже существует определенная проблема, за что подвергаемся жесткой критике Президента, когда построены арендные квартиры остаются незаселенными. Причины тому разные, но иногда строительство такого жилья выполнялось под определенные специальности, представители которых еще не появились на рабочих местах. Выпускники ведь приходят на работу в определенный период, а не в течение всего года. Иногда сложно найти качественного специалиста, и проще это делать, когда квартира для него уже есть. Но ситуации с пустующими арендными квартирами должны минимизироваться», — сказал Анатолий Сивак.