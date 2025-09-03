Для востребованных кадров. Сивак рассказал, для кого прежде всего будут строить арендные квартиры в регионах

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обеспечении арендным жильем ставится задача выделить его на условиях, достаточно льготных, для востребованных кадров. Об этом сказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, подводя итоги совещания по строительству арендного жилья в регионах, которое прошло в Копыльском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Комфортное, современное и благоустроенное. Сивак об арендном жилье для регионов.
Говоря о планах по строительству арендного жилья в регионах страны, Анатолий Сивак отметил, что в 2025 году они выполняются в полном объеме, однако в каждом районе есть своя специфика.
«Где-то планы выполняются, где-то перевыполняются, а в отдельных оценку будем давать в конце года. У нас даже существует определенная проблема, за что подвергаемся жесткой критике Президента, когда построены арендные квартиры остаются незаселенными. Причины тому разные, но иногда строительство такого жилья выполнялось под определенные специальности, представители которых еще не появились на рабочих местах. Выпускники ведь приходят на работу в определенный период, а не в течение всего года. Иногда сложно найти качественного специалиста, и проще это делать, когда квартира для него уже есть. Но ситуации с пустующими арендными квартирами должны минимизироваться», — сказал Анатолий Сивак.
Каждый район самостоятельно определяет перечни наиболее востребованных в экономике специалистов, и потребность в жилье в них разная. «В районах, планируя данный вид строительства, должны стремиться к положительному результату. И в этом вопросе нужно задействовать еще и предприятия, отвечающие в том числе за свою кадровую работу, и руководство учреждений, — подчеркнул Анатолий Сивак. — Мы ставим задачу выделить арендное жилье на условиях, достаточно льготных, для востребованных в коллективах кадров, качественных, дающих хороший результат. Как известно, на закрепляемость кадров влияют зарплата и жилье. Работа эта постоянная, она должна проводиться на всех уровнях — от государства, выделяющего ресурсы на строительство, до руководства предприятия и служб, которые формируют кадровый состав и отвечают за благосостояние работников».-0-