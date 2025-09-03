Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малышева рассказала о необычном звонке от матери 52-летнего «ребенка»

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась интересным случаем в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, который произошел во время ее работы на радио. Выпуск, в котором она рассказала об этом инциденте, можно найти на сайте телеканала.

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась интересным случаем в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, который произошел во время ее работы на радио. Выпуск, в котором она рассказала об этом инциденте, можно найти на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что необычный звонок поступил в ходе прямого эфира.

— Мне звонит женщина (…) Она говорит: «Мой сыночек то, мой сыночек се», «А что делать с сыночком». Я говорю: «Сколько лет вашему малышу?» Она говорит: «52», — поделилась телеведущая.

Комментируя произошедшее, она подчеркнула, что матери не изменяют своего отношения к детям, даже когда те становятся взрослыми.

В марте Малышева в эфире «Жить здорово!» на Первом канале в шутку предложила гостье программы, у которой диагностирован сахарный диабет, помыть полы у нее дома. Телеведущая призвала женщину принимать препараты, которые помогают снизить вес и уровень сахара в крови. Малышева отметила, что эти лекарства также снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера. В ответ на это гостья сказала, что готова быть домработницей.